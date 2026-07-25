ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu! Ablukayı aşma girişimi başarısız oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin ABD güçleri tarafından vurularak durdurulduğunu açıkladı. ABD'li yetkililer, geminin defalarca uyarıldığını ancak rotasını değiştirmemesi üzerine makine dairesinin hedef alındığını ve tankerin ilerleyemez hale getirildiğini bildirdi.
ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim denizde yeni bir gelişmeyle daha dikkat çekti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir petrol tankerinin askeri müdahaleyle durdurulduğunu duyurdu.
ABD basınına konuşan CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, söz konusu tankerin İran'a doğru ilerlemek için en az dört kez abluka hattını aşmaya çalıştığını belirtti. Hawkins, gemiye defalarca uyarıda bulunulduğunu ancak mürettebatın bu uyarıları dikkate almadığını söyledi.
Makine dairesi hedef alındı
ABD'li sözcü, uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen tankere yönelik kontrollü bir askeri müdahalede bulunulduğunu belirterek, geminin makine dairesinin hedef alındığını ifade etti.
Hawkins, yaptığı açıklamada, "Bu girişimlerin ardından tankerin hareket kabiliyetini engelledik. Bölgedeki ABD güçleri gemiyi makine dairesini vurarak durdurdu. Söz konusu tanker artık İran'a doğru ilerlemiyor." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gerilim sürüyor
Söz konusu olay, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sıkılaştırdığı ve bölgede askeri varlığını artırdığı bir dönemde yaşandı. Son haftalarda Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan karşılıklı askeri hamleler, Körfez'deki tansiyonun daha da yükselmesine neden oluyor.
ABD'nin tanker müdahalesi, İran'a yönelik deniz ablukasının fiilen uygulanmaya devam ettiğini ortaya koyarken, gelişmenin bölgede yeni diplomatik ve askeri tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.