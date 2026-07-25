Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

Galatasaray'ın 10 numara arayışları devam ediyor. Son olarak ortaya Charles De Ketelaere iddiaları atıldı. Söylemeye gerek var mı bilinmez ama Atalanta'nın onu ucuza bırakmaya hiç niyeti yok. 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var.