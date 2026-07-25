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Spor
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Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

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Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

Galatasaray kesinlikle bir 10 numara transferi gerçekleştirecek. Gündeme gelen son isim, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere oldu.

#1
Foto - Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

Galatasaray'ın 10 numara arayışları devam ediyor. Son olarak ortaya Charles De Ketelaere iddiaları atıldı. Söylemeye gerek var mı bilinmez ama Atalanta'nın onu ucuza bırakmaya hiç niyeti yok. 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var.

#2
Foto - Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

Serie A temsilcisinin, 60 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Charles De Ketelaere'nin kontratında serbest kalma maddesi yok... Galatasaray'ın aracılar vasıtasıyla oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı belirtildi. Ancak küçük bir sıkıntı var: PSG!

#3
Foto - Hayrete düşüren Yeni 10 numara yükleniyor: Şimdi de De Ketelaere: Aslan'a 10 numara yağıyor!

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran PSG de Belçikalı yıldızla ilgileniyor. İtalya basınındaki haberlere göre; Fransız ekibinin ciddi alternatiflerinden biri Charles De Ketelaere... Eğer o cepheden resmi bir girişim gelmezse, Galatasaray'ın şansı artabilir. Aksi halde oyuncunun tercihinin PSG olacağı ifade edildi.

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