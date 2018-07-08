Pamuk için İzmir’de zirve

Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ana hammaddesi pamukla ilgili Ar-Ge çalışmalarının masaya yatırıldığı; ürün pazarlamasında yeni trendlerin tartışıldığı Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na 2020 yılında İzmir, ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde pamuk tüketiminde dördüncü sırada yer alan Türkiye, Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nda pamuk ile ilgili dünya genelinden 400 civarında uzmanı ağırlayacak. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı ev sahipliği yapacak.