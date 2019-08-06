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Pamucak sahilleri beyaza büründü

AYDIN (İHA) – Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan Amaryllidaceae familyasına ait olan Pancratium Maritimum cinsi doğal kum zambakları, Batı Anadolu kıyılarında en yoğun olduğu alan olan Pamucak sahillerini beyaza bürüdü.

06 Ağustos 2019 Salı 09:32
Pamucak sahilleri beyaza büründü

AYDIN (İHA) – Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan Amaryllidaceae familyasına ait olan Pancratium Maritimum cinsi doğal kum zambakları, Batı Anadolu kıyılarında en yoğun olduğu alan olan Pamucak sahillerini beyaza bürüdü.



Kum zambaklarının yaz sıcağının en fazla yaşandığı bugünlerde, kuraklığa ve susuzluğa aldırmadan zarafeti temsil eden beyaz görünümü ve hoş kokusuyla kumulların üzerini kapladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Küçük Menderes Deltası’nın biyolojik çeşitliliğine büyük değer katan kum zambakları, Dünyadaki en önemli antik kentlerden biri olan Efes’in denize uzanan bahçesiymiş gibi beyaz çiçeklerini sergilemeye başladı. Bugünlerde kendinize zaman yaratın ve Pamucak sahillerini bir dolaşın. Beyaz çiçeklerini açan kum zambaklarının doyumsuz güzelliklerini izleyin ve fotoğraflayın. Eğer yolunuz bir Pazar gününe denk gelirse, sizleri üzecek birçok görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü günübirlik kullanım amacıyla sahile gelen binlerce insan tarafından kum zambaklarının tehdit altında olduğunu görebilir ‘bu kadarı da pes dedirtecek”’çevre kirliliğini görebilirsiniz.


Yaklaşık 8 km’lik sahilde, otellerin ve tesislerin plajları hariç her taraf çöp içinde. Bu çevre kirliliğinin mutlaka önüne geçilmelidir. Ziyaretçilerin kumullara bıraktığı atıkların içindeki naylon poşetler uçarak denize gitmektedir. Bu bölgeden aldığımız ölü deniz kaplumbağalarının hemen hepsinde, DEKAMER’de yapılan incelemelerde hayvanların bağırsaklarının plastik atıklarla dolu olduğu görülmektedir. Önceki yıllara oranla Pamucak’ta ki kumul tepelerinin azaldığı, tepelerdeki kum zambaklarının ve kumul bitkilerinin yok olduğu görülmektedir. ATV motorlu araçlar bölgede gelişigüzel rotalar belirleyerek, bu nadir bitkileri olumsuz etkilemekte ve çiğneyerek yok etmektedir” dedi.



Bölgeye gelen ziyaretçilerin araçlarıyla neredeyse denize girecek kadar kıyısal alanı kullanmakta olduğuna dikkat çeken Sürücü, “Yapılan faaliyetler bölgenin hassas ekolojik yapısı göz önüne alınarak, bir planlama çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözeterek yapılmalıdır. Sürdürülebilir turizm için çevre ve ekolojik alanlar çok önemlidir. Çevre, doğa ve tarihi değerlerin korunmasına dayalı bir turizm anlayışı, bölgenin gelecekteki turizmine olumlu katkısı olacaktır. Bölgedeki bazı turistik işletmelerin kum zambaklarının korunmasına yönelik yaptıkları çalışmalar örnek olacak niteliktedir.


Pamucak sahillerinin bir bölümü 1. Derece doğal sit olmasına rağmen, kuşların ve yaban hayvanlarının bulunduğu doğal alan içine molozlar ve katı atıklar dökülmektedir. Eğer böyle giderse çok kısa bir süre içinde bu bölge çöplük haline gelebilir. Atılan bazı atıklara bakıldığında bir işletmenin iç dekorasyonunu değiştirdiği ve çıkan atıkları doğal alanlara döktüğü görülmektedir. Bu bir çevre suçudur. Mutlaka yaptırım uygulanmalıdır.


Bölge turizminin geleceği, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve korunarak kullanılmasına bağlıdır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve alandaki işletmeler bir araya gelerek alan yönetim planlaması yapmalıdır. Bu planlamanın, çok önemli ve hassas bir yer olan Pamucak bölgesinin geleceğine olumlu katkısı olacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:32
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sergi

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