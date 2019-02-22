Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası
Kocaeli'de düzenlenen şampiyona, 285 sporcunun katılımıyla başladı22 Şubat 2019 Cuma 15:25
KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı.
Bu yılın ilk Türkiye şampiyonasına, 26 spor kulübünden 134 kız ve 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcu katılıyor.
Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular "su üstü", "çift palet", "dip" ve "tüp" kategorilerinde madalya kazanmak için mücadele ediyor.
Şampiyona, 24 Şubat'ta sona erecek.
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