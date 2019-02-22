Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenen şampiyona, 285 sporcunun katılımıyla başladı



KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı. Bu yılın ilk Türkiye şampiyonasına, 26 spor kulübünden 134 kız ve 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcu katılıyor.

Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular "su üstü", "çift palet", "dip" ve "tüp" kategorilerinde madalya kazanmak için mücadele ediyor. Şampiyona, 24 Şubat'ta sona erecek.

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