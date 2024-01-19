Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

14 Mayıs seçimleri öncesi "Hiç hayatımda kıvırmadım. Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım." sözleriyle konuşulan CHP Bolu adayı Tanju Özcan, son açıklamasıyla bir kez daha gündem oldu.

tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'a konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çok iddialı bir açıklama yaptı.

AK Partili Mehmet Metiner'in "kazanamazsan ne yaparsın" sorusuna Özcan, "çekilirim" yanıtını verdi.

"Bak bu kez kıvırma sözü olmasın" diyen Metiner'e Özcan, "Namus şeref sözü" ile karşılık verdi.