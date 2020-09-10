Palandöken'de güç depolayan Kadın Judo Milli Takımı "zirve"yi hedefliyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Olimpik Judo Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu, milli sporcuların yaş ve gruplarında Avrupa ile dünya şampiyonlukları elde ettiğini anımsatarak, "Biz olimpiyatlara oraya gitmiş olmak için değil madalya almak için gidiyoruz." dedi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 2. kamp programını sürdüren Olimpik Judo Kadın Milli Takımı, "olimpiyat madalyası" hedefiyle yaklaşık 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.

Milli takım antrenörü Çakıroğlu, AA muhabirine, pandemi döneminde sporcuları evden çalıştırdıklarını söyledi.

Belli düzeyde görsel antrenman ve video analizler yaparak evde yapılabilecek tüm çalışmaları görüntülerle sporculara aktardıklarını ifade eden Çakıroğlu, "Judo kilogram sporu. Sporcular İstanbul kampından önce karşımıza çıktıklarında fazla kilolu ya da fizik açısından kötü durumda gelmediler. Gayet iyi durumdalar. Erzurum kampından sonra tamamen istediğimiz duruma geleceklerdir." diye konuştu.





- "Sağlımızı koruyarak çalışma yapıyoruz"





Pandemi sürecinde sporcuları hem fiziki hem de mental olarak güçlü tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde sporcularımız evde kaldı. Burada en büyük problemimiz psikolojik olarak çocukların zor durumda kalışıydı. Onları da motivasyon konuşmalarıyla, zaman içindeki çalışmalarımızla ve özledikleri yerde yani minderde attığımızı düşünüyorum. Kovid-19'un dünyayı etkilediği gibi sporcularımız üzerinde de küçük de olsa etkileri var ama en az hasarla atlatmayı başardığımızı düşünüyorum fakat süreç devam ediyor, maçlarımız ekimin sonunda gözüküyor. Sağlımızı koruyarak çalışma yapıyoruz."

Çakıroğlu, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, programlarını "zirve" mücadelesi için yaptıklarını dile getirdi.

Milli takımın büyük hedefleri olduğunu aktaran Çakıroğlu, "Sporcularımız zaten çeşitli yaş gruplarında Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ederek madalyalar aldı. Biz olimpiyatlara oraya gitmiş olmak için değil madalya almak için gidiyoruz. Buna da çok inanıyoruz." diye konuştu.





- "Başarılı ve tecrübeli bir ekibiz"





Sporculardan Gülkader Şentürk'ün 48 kiloda, İrem Korkmaz'ın ise 52 kiloda şu anda Tokyo Olimpiyatları kotasında olduğuna işaret eden Çakıroğlu, iki sporcuyla olimpiyatları hedeflediklerini anlattı.

Milli takım kadrosundaki değişikliklere de değinen Çakıroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2016 öncesi 3 sporcumuz olimpiyat kotası aldı. 2012-2016 olimpiyat döneminde iyi bir jenerasyon vardı fakat o dönemden buraya bambaşka bir kadro geldi. Birçok kişi judoyu bıraktı, ayrıldı. Yeni gelen nesil de kendi yaş gruplarında 17 ve 20 yaş altında dolu dolu geldi. Yani bu durum bizi heyecanlandırıyor ve çok ümitlendiriyor. Olimpiyat sürecinde bizim bunu iyi durumda yakalayacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş zirveye doğru gidiyorlar. Genç bir ekibiz ama genç olduğu kadar çok başarılı ve tecrübeli bir ekibiz."