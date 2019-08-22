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Palandöken: “Su kesilmeden testiyi doldurun"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Su kesilmeden testiyi doldurun" dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
Palandöken: “Su kesilmeden testiyi doldurun"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Su kesilmeden testiyi doldurun" dedi.


Yaz ayının bolluk ve bereketinden her vatandaşın yararlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte gıda israfına verilen önem ne yazık ki azalıyor. Ancak israf edilen gıdaların faturası ülke olarak her birimizin cebinden çıkıyor. İsraf edilen tonlarca gıdanın maliyetiyle ülkemizde onlarca okul, hastane, köprü ve yol yapılabilir. Bu yüzden özellikle yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken doğru alışveriş yapmalı, yazın bereketli ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Yani su akarken testiyi doldurmalıyız ki sonra sular kesilince susuz kalmayalım” dedi.



“Yazın tüketim alışkanlıkları gıda israfını artırıyor”


Gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini ve yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının israfı artığını söyleyen Palandöken, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.7 milyar ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde meyve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Ülkemizde evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. Özellikle her şey dahil otellerde ne de olsa parasını ödedik diye gereksiz yiyecek alıp israfa neden olunmamalı” diye konuştu.



“Kışın hazırlığını yazdan yapmalıyız”


Gıda israfıyla mücadelede yalnızca kamu spotları ve kampanyaların tek başına yeterli olmadığını belirten Palandöken, “İsrafla mücadele için yediden yetmişe herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. En önemlisi yazın yapacağımız hazırlıkla kışın aile bütçemizden tasarruf edebiliriz.Ülkemizde yazın sebze ve meyve üretimi de tüketimi de artıyor. Fiyatlar ucuzluyor, adeta bolluk ve bereket yaşanıyor. Yazın manava, pazara gittiğimizde tezgahtaki ürün çeşitliliği bizi cezbediyor ve ihtiyaç fazlası ürün satın alıyoruz. İhtiyaç fazlası ürünleri çöpe atmak yerine konserve yapıp kışa hazırlık yapmalıyız. Dünyada 821 milyon aç insan varken ihtiyaç fazla ürünleri kesinlikle israf etmemeliyiz. Annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi yazın bol ve ucuz olan ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu vb. gibi birçok şekilde tüketebiliriz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yazın bitmesine sayılı günlerin kaldığı bu dönemde bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:17
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