0553 313 94 23

Palandöken: "Perakende yasası güncellenirse fiyatlar düzelir"

Küçük esnafın korunması ve piyasaların tam rekabet ortamına kavuşması için perakende yasasında yeniden düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende yasası 4 yıl önce çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
Palandöken: "Perakende yasası güncellenirse fiyatlar düzelir"

Küçük esnafın korunması ve piyasaların tam rekabet ortamına kavuşması için perakende yasasında yeniden düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende yasası 4 yıl önce çıktı. Zincir marketlerin sayısı ise 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine dayandı. Perakende yasası güncellenerek, açılış kapanışlara ve çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli. Böylelikle piyasalarda tam rekabet ortamının oluşmasıyla istenmeyen fiyat artışlarına da çeki düzen gelecektir" dedi.


Zincir marketlerin kuralsız açılıp çoğalmalarından en fazla zararı küçük esnafın ve tekelleşen piyasalardan dolayı da halkın gördüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her mahallede her sokak arasında peş peşe açılan yerel ve ulusal zincir marketler esnaf ve sanatkarımıza zarar vermekle birlikte piyasalardaki fiyat makasını daha da açıyor. Fiyatlarda dengesizliği artırarak çevredeki esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor. Sayılarının her geçen gün artmasıyla birlikte kozmetikten beyaz eşyaya, teknolojik ürünlerden sebze meyveye satmadıkları ürün çeşidi yok. Yani çevrede sadece bakkala değil manav, kasap, kırtasiyeci, tuhafiyeci, konfeksiyon ve ayakkabıcı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarımıza zarar veriyorlar. Bir an önce bu durumun önüne geçilmeli. Perakende yasasına, zincir marketlerin açılacağı konumlar, açılış kapanış saatleri, sayıları gibi konularda kısıtlama ve düzenleme getirilmeli" ifadelerini kaydetti.



"Zincir marketler de 1 gün tatil olmalı"


Zincir marketlerin haftada 1 gün tatil olmasının hem esnaf ve sanatkara hem de zincir marketlere faydalı olacağını belirten Palandöken, "Perakende yasası güncellenmediği sürece zincir marketlerin her geçen gün daha çok tekelleşerek fiyatlara olumsuz etkisi ile esnaf ve sanatkara verdikleri zarar devam edecektir. Esnaf ve sanatkarın olmadığı ya da piyasa içerisinde zayıf kaldığı bir ekonomik sistem düşünülemez. Ekonominin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkarımızın korunması, zincir marketlerle ilgili maddelerin düzenlenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik arz ediyor. Zincir marketler tekelleşerek hem esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor hem de iç piyasada dengesiz bir ekonomik ortama neden oluyor. Bununla birlikte haftada 1 gün tatil olmaları hem kendi çalışanları için hem de esnaf ve sanatkarımız için çok olumlu olacaktır. Zincir market çalışanları da 1 gün tatil olma kararını 4 gözle bekliyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kalkan: "Kamuda sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçilmesi gerekiyor"
    1. Başkan Kalkan: "Kamuda sözleşmeli..
    2. Suriyeli Kürtler, PKK/YPG’nin..
    3. Duvarlar yazılarla kirletiliyor
    4. Başkan Özgüven, gençlerle buluştu
    5. Bakan Selçuk: "Bugüne kadar 8,3 milyon..
    6. Çiçek açan ağaçlar şehre renk kattı
    7. Özel dayısını kaybetti
    8. Milli kayakçıya babasından "paraşütlü"..
    9. Yahudilerin hasretini çektiği âyet
    10. Hokeye Gaziantep Polisgücü damgası
    11. Fenerbahçe'nin golcüsü takımdan..
    12. Bilecik Belediyesinden yol çizgi..
    13. Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik'te
    15. Dostluk kurulmayacak insan
    16. Organik meyve sebzeler Ortadoğu..
    17. "Yüksek teknolojide Milli Teknoloji..
    18. Teknolojiye yenik düşen fayton ve..
    19. 8 ilde kaçak içki operasyonu: 34..
    20. Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı..
    21. Zillet ittifakı adaylarının afişleri..
    22. Tepebaşı GSK şampiyon
    23. Ömer Günel; “Sanayi esnafımız bizimle..
    24. Başkan Can mahalle teşkilatı..
    25. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    26. Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı:..
    27. Ukrayna Ordusu, muhaliflere ait..
    28. Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden..
    29. Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına
    30. Türk Lira borcunu döviz ile ödemek..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu