0553 313 94 23

Palandöken: “Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı”

Otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimlerinin süresinin ay sonunda sona ereceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı.

19 Mart 2019 Salı 10:01
Palandöken: “Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı”

Otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimlerinin süresinin ay sonunda sona ereceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı” dedi.


Ekim ayında otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimlerinin süresinin 2018 sonunda 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi indirimlerinin hem enflasyonun düşmesine hem de ekonomik canlanmaya çok büyük etkisi oldu. Ancak, 31 Mart’ta sona erecek vergi indirimlerinin süresi uzatılmasına bir kez daha ihtiyaç var. Nisan ayından itibaren bu sektörlerde daralma beklentisi var. Ekonomik büyüme için lokomotif pozisyonda olan bu sektörleri canlı tutmak zorundayız. Bunun için de beyaz eşya ve mobilyada indirimlerin süresini uzatmalı, konut ve otomotivde ise vergi rejimini değiştirerek kalıcı vergi indirimleri yapmalıyız” şeklinde konuştu.



“Otomotiv ve konutta kalıcı indirim yapılmalı”


Vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2018 yılında yüzde 35 daraldığını belirten Palandöken, "2018 yılında, yüzde 35 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın Ocak ayında yüzde 59, Şubat ayında da yüzde 47 daraldı. Vergi indirimleri bitmek üzereyken pazarda talebin artması gerekirken tam tersi daralıyorsa bu durum kalıcı vergi indirimi yapılması gerektiğini gösteriyor. Keza otomotiv sektöründe, yüksek vergi oranlarının nedeni cari açığın azaltılması idi. Cari açıkta çok ciddi oranlarda azaldığına göre otomotiv sektöründeki ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle de hafif ticari araç pazarının yeniden canlanması, üretimin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artması için çok önemli. Bunun için de sektördeki ÖTV oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Oran indirim ile sektörün canlanması halinde vergi gelirleri de yeniden artacaktır” ifadelerine yer verdi.



"Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi Ekim’e kadar uzatılmalı”


Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerinin Ekim ayına kadar uzatılması gerektiğini ifade eden Palandöken, “2018 yılında beyaz eşya sektörü yüzde 17 daraldı. Beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimleri Ekim ayında yapılmıştı. Oysa sektörde en yüksek tüketim zamanı yaz ayları. Bu nedenle yaz ayları boyunca vergi indirimleri sürdürülmeli. Bununla beraber beyaz eşyada ÖTV tamamen kaldırılmalı. Beyaz eşya sektörü, yurt dışına ihracat yaptığımız çok önemli sektörlerden biri. Vergi indirimiyle bu sektörü daha da büyütmeliyiz ki hem ihracatımız artsın hem de işsizliğin azalmasına katkısı olsun“ ifadelerini kullandı.



“Konut ve iş yeri satışlarında tek bir KDV oranı uygulanmalı”


Konut ve iş yeri satışlarında KDV karmaşasının yaşandığının altını çizen Palandöken, “Halihazırda 800 binin üzerinde ve toplamda 1 milyar metrekare satılmayı bekleyen konut stoku bulunuyor. Bu stokun azaltılması için sadece bankaların faiz indirimi yetmiyor. Vergi indirimiyle de bu satışların desteklenmesi lazım. Zaten konut ve iş yeri satışlarında o kadar karışık bir KDV uygulaması var ki bu karışıklık hem KDV iadelerine neden oluyor hem de uygulamayı zorlaştırıyor. Sektörde sadece tek bir KDV oranı olmalı, o da yüzde 1’in üzerinde olmamalı” ifadelerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:01
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk tacizini gizlemekten mahkum olan Fransız Kardinal, Papa ile görüştü
    1. Çocuk tacizini gizlemekten mahkum olan..
    2. Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı
    3. Çanakkale şehidine vefa
    4. Albayrak’tan Vali Deniz’e Galatasaray..
    5. VakıfBank, yarı final için sahada
    6. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 14..
    7. Sarıyer'deki güreş tesisleri yenilendi
    8. "Takım ruhundan memnunum"
    9. Başbakan görevden alındı
    10. Mardin'de drone destekli uyuşturucu..
    11. Voleybol takımından teşekkür ziyareti
    12. ABD’de 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    13. Monocle Erzurum’u yazdı
    14. Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete..
    15. MTOSB’de 3. Bölgenin temeli atıldı
    16. Torbalı, en çok tercih edilen..
    17. Başkan Tok: “Yaptıklarımız,..
    18. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre..
    19. Mardin emniyetinden terör operasyonu:..
    20. Çanakkale Şehitleri Küçükçekmece’de..
    21. Rahim kanserine kapalı ameliyat ile..
    22. İstanbul'da 50 kilogram uyuşturucu ele..
    23. Erciyes’e yağan kar sezonu uzattı
    24. Bucaspor genç yıldız avında
    25. Büyükkılıç, "Okul spor kulüplerine..
    26. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    27. Soyer’den Bayraklı’ya “Hizmet..
    28. ABD’de aşırı yağış su taşkınlarına..
    29. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son..
    30. Göz altı morlukları kaderiniz olmasın
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?