Palandöken: “Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı”

Otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimlerinin süresinin ay sonunda sona ereceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin süresi uzatılmalı. Otomotiv ve konut sektöründe ise vergi rejimi değiştirilmeli ve kalıcı vergi indirimleri yapılmalı” dedi.

Ekim ayında otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimlerinin süresinin 2018 sonunda 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi indirimlerinin hem enflasyonun düşmesine hem de ekonomik canlanmaya çok büyük etkisi oldu. Ancak, 31 Mart’ta sona erecek vergi indirimlerinin süresi uzatılmasına bir kez daha ihtiyaç var. Nisan ayından itibaren bu sektörlerde daralma beklentisi var. Ekonomik büyüme için lokomotif pozisyonda olan bu sektörleri canlı tutmak zorundayız. Bunun için de beyaz eşya ve mobilyada indirimlerin süresini uzatmalı, konut ve otomotivde ise vergi rejimini değiştirerek kalıcı vergi indirimleri yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Otomotiv ve konutta kalıcı indirim yapılmalı”

Vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2018 yılında yüzde 35 daraldığını belirten Palandöken, "2018 yılında, yüzde 35 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın Ocak ayında yüzde 59, Şubat ayında da yüzde 47 daraldı. Vergi indirimleri bitmek üzereyken pazarda talebin artması gerekirken tam tersi daralıyorsa bu durum kalıcı vergi indirimi yapılması gerektiğini gösteriyor. Keza otomotiv sektöründe, yüksek vergi oranlarının nedeni cari açığın azaltılması idi. Cari açıkta çok ciddi oranlarda azaldığına göre otomotiv sektöründeki ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle de hafif ticari araç pazarının yeniden canlanması, üretimin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artması için çok önemli. Bunun için de sektördeki ÖTV oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Oran indirim ile sektörün canlanması halinde vergi gelirleri de yeniden artacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi Ekim’e kadar uzatılmalı”

Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerinin Ekim ayına kadar uzatılması gerektiğini ifade eden Palandöken, “2018 yılında beyaz eşya sektörü yüzde 17 daraldı. Beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimleri Ekim ayında yapılmıştı. Oysa sektörde en yüksek tüketim zamanı yaz ayları. Bu nedenle yaz ayları boyunca vergi indirimleri sürdürülmeli. Bununla beraber beyaz eşyada ÖTV tamamen kaldırılmalı. Beyaz eşya sektörü, yurt dışına ihracat yaptığımız çok önemli sektörlerden biri. Vergi indirimiyle bu sektörü daha da büyütmeliyiz ki hem ihracatımız artsın hem de işsizliğin azalmasına katkısı olsun“ ifadelerini kullandı.

“Konut ve iş yeri satışlarında tek bir KDV oranı uygulanmalı”

Konut ve iş yeri satışlarında KDV karmaşasının yaşandığının altını çizen Palandöken, “Halihazırda 800 binin üzerinde ve toplamda 1 milyar metrekare satılmayı bekleyen konut stoku bulunuyor. Bu stokun azaltılması için sadece bankaların faiz indirimi yetmiyor. Vergi indirimiyle de bu satışların desteklenmesi lazım. Zaten konut ve iş yeri satışlarında o kadar karışık bir KDV uygulaması var ki bu karışıklık hem KDV iadelerine neden oluyor hem de uygulamayı zorlaştırıyor. Sektörde sadece tek bir KDV oranı olmalı, o da yüzde 1’in üzerinde olmamalı” ifadelerini kaydetti.