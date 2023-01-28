Palandöken hurda araç yasası talebi

Hurda araç teşvik yasasının yeniden çıkarılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En son 2019’da uygulanan hurda araçlara teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli. Vatandaşlarımız eski, çürümeye yüz tutmuş, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, insan sağlığını tehdit eden araçlarını teşvik ile birlikte lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakarak ekonomiye kazandırmalı. Bunun için vatandaşlarımıza belirli imtiyazlar sağlanmalı. Araçlarını hurdaya veren kişilerin motorlu taşıtlar vergi borçları ve trafik cezaları silinmeli. Çıkarılacak yasa bir süreliğine değil sürekli olarak yürürlükte kalmalı” dedi.

Hurda araçlar milli servetin kaybına yol açıyor

Son dönemde trafikte ve parklarda hurda ve yaşlı araç sayısında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır araçların fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı yükselen aracın ÖTV matrahı da yükseldiği için araç fiyatları iki kattan fazla attı. Bu durum vatandaşlarımızı ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya iterken, trafikte yaşanacak olası riskleri artırıyor. Çünkü yaşlı araçlar trafik kazalarının artmasına, maddi hasarlara, akaryakıt sarfiyatının yükselmesine ve gereksiz parça ithalatına neden olarak milli servetin kaybına da yol açıyor. Ayrıca yaşlı araçların hurdaya çıkmaması Türkiye’nin yurtdışından hurda ithal etmesine de sebep oluyor. Türkiye en çok hurda ithal eden ülkelerin başında geliyor. Oysa teşviklerle beraber yaşlı araçlar hurdaya ayrılmalı ve hurda ithalatı azaltılarak döviz çıktısı önlenmeli” diye konuştu.

Hurda ve yaşlı araçlar trafik için tehdit oluşturuyor

Cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarında uzun süreli bırakılan terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların trafiği tehdit ettiğini söyleyen Palandöken, “Karayollarında yaklaşık 26 milyon araç var ve bu araçların çoğu 15 yaş ve üzeri. Tüm dünyanın çevreye daha az atık salan hibrit ve elektrikli araçlara yöneldiği bu dönemde ülkemizin bu denli hurda ve yaşlı araç kullanması çevreyi de olumsuz etkiliyor. Çünkü ulaşım sektörü insan yapımı sera gazlarının en büyük üreticisidir. Yaşlı ve hurda araçların gerek kara duman atması gerek egzoz emisyon değerlerinin normalin çok üstünde olması çevremizi tehdit ettiği gibi insan Hz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle cadde, sokak ve meydanlarda yer alan hurda ve atıl araçlar için vatandaşlarımıza teşvik şart” şeklinde konuştu.