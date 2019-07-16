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Palandöken: “Elektrik ve su fiyatlarında esnafa esneklik şart”

Maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın ayakta kalmakta zorlandığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve su faturalarında esnafa esneklik isteyerek, “Ekonomimizdeki dalgalanmalar, maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafımız geçinmekte zorlanıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:31
Palandöken: “Elektrik ve su fiyatlarında esnafa esneklik şart”

Maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın ayakta kalmakta zorlandığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve su faturalarında esnafa esneklik isteyerek, “Ekonomimizdeki dalgalanmalar, maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafımız geçinmekte zorlanıyor. Esnafa özel indirim sağlanmalı" dedi.


Esnaf işletmelerinde elektrik ve su faturalarında ayrıcalık sağlanmasının küçük esnafın korunması adına artık bir gereklilik olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kısa süre önce elektriğe gelen zam dışında, doğalgaza zam gündemde. Elektriğe yapılan son yüzde 15’lik zam esnafımızı bu yazın sıcak günlerinde elektrik sarfiyatının arttığı günlerde derinden sarstı. Ülke genelinde başta yerel yönetimler olmak Su fiyatlarında devlet ise elektrik ve doğalgaz fiyatlarında esnaf ve sanatkarlara esneklik getirecek kararlara imza atmalı. Çünkü devlet her zaman esnaf ve sanatkarı Anayasanın 173’üncü maddesi gereği koruyup ve kollamak zorundadır. Küçüğe sahip çıkılmaz ise büyükler olmaz. Esnaf bu ülkenin çimentosudur ve bu çimentoya sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Çünkü esnafın korunması demek ekonominin korunması demektir. Ailesiyle birlikte 10 milyona yakın nüfusun bir nebze de olsa rahatlaması önemli” şeklinde söyledi.



“Gelen faturanın yarısı tüketim bedeli”


Faturalarda büyük oranda haksız kazanç elde edildiğini de hatırlatan Palandöken, “Esnafa faturalarda ayrıcalık istememizin bir nedeni de fatura üzerinden elde edilen haksız kazançlar. Elektrik faturalarında enerji fonu, TRT payı, tüketim vergileri, KDV, dağıtım bedeli, yuvarlama farkı olmak üzere tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında atık su bedeli, şube yolu bakım bedeli yani dağıtım bedeli, KDV, çevre temizlik vergisi olmak üzere tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı çok büyük bir haksızlık. Düşük cirosu ile sigorta primi, faturası, borçları vs. ödemeye çalışan esnafın faturalardaki birçok kalemden muaf tutulmalı. Geceleri sokakları aydınlatan, gündüzleri dükkân önlerini temizleyen esnaf elektrik ve su faturasına ayrıcalığı hak ediyor’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:31
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