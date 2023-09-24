Palandöken beyaza büründü! Herkes kar sandı ama gerçek başka çıktı
Erzurum'da yaklaşık 3 bin 200 metre rakımlı Palandöken Dağı’nın zirvesi Ejder Tepesi’ne mevsimin ilk karının yağması beklenirken, dolu sürprizi yaşandı.
Bugün öğlen saatlerinde Palandöken Dağı’nın zirvesindeki beyaz görüntüyü gören vatandaşlar mevsimin ilk karı yağdı sandı.
Dağın zirvesi Ejder Tepesi'ne yağan ise kar değil doluydu.
Birkaç saatliğine de olsa Palandöken’in zirvesini beyaza bürüyen dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.