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Ekonomi Palandöken Belediyesi, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı
Ekonomi

Palandöken Belediyesi, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı

Erzurum Palandöken Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ticari ve konut arsalarını kapalı teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:31:00 -
Palandöken Belediyesi, ticari ve konut arsalarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre  taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kn 17, 35/a ve 40 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1Md.) kapalı teklif usulü ile 6364 ada, 13-14-15 nolu parseller taksitli olacak, 7121 ada,1 parsel peşin olarak satılacak. İhale 26/10/2021 tarihine müsadif SALI günü 13:00 ile 13:45 saatlari arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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