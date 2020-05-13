Palandöken Belediye Başkanı Sunar: Devletin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Palandöken Belediye Başkanı Avukat Muhammet Sunar, "Biz belediyeler olarak özerk bir yapı değil, devletimizin bir parçasıyız. 'Belediyelerin bir şahsiyeti var, bağımsızlar' diyerek edepsizlik içinde davranmıyoruz. Devleti büyük bir çark olarak düşünürsek biz o çarkın dişlisiyiz ve koronavirüsle mücadelede üzerimize düşen ne ise onu yapıyoruz." dedi.

'Yaşlı nüfusumuz nispeten fazla'

"Palandöken ilçesinde yaşlı nüfus nispeten daha fazla." diyen Başkan Sunar, "Tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü başta olmak üzere tüm yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için ciddi çalışmalarımız oldu. Onlarca vatandaşımızın ilacını alıyor, market alışverişine aracılık ediyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın maaş çekimleri ile ilgili faaliyetlerde bulunduk." dedi.

'İşyerleri kapanan vatandaşlarımızı tespit ettik'

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok işyerinin kapatıldığını hatırlatan Başkan Sunar, "İlçemizde işyerleri kapanan vatandaşlarımızı liste haline getirdik. İhtiyacı olanları tespit etmeye çalıştık. Onlara yönelik faaliyetlerimizi ilgili odaların başkanlarıyla birlikte yürüttük." ifadelerini kullandı.

'Drezenfeksiyona önem veriyoruz'

Koronavirüsle mücadelede hijyenin önemine dikkat çeken Başkan Sunar, "Aslında belediye olarak bizim rutin hizmetlerimizden birisi temizliktir. Ama şu süreçte hijyenin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Sürecin bu noktaya geleceğini öngörerek dezenfektan maddesi ve ekipman edindik. Şu ana kadar ilçede 40 bin noktada dezenfeksiyon çalışması yaptık. Hijyenin önemini bildiğimizden dolayı dezenfekte çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sözlerine şöyle devam etti:

"Palandöken 173 bin nüfusa sahip, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi. İlçemiz sınırları içerisinde Palandöken ve Polatlı olmak üzere iki adet büyük kayak merkezi var. Kış turizmi açısından Türkiye'nin ulusal ve uluslararası zirvelerinden birisiyiz. Allah'ın izni ile zor günler geride kalacak ve Palandöken önümüzdeki kış yeniden turizm bölgesi olarak faaliyet gösterecek."

'Vatandaşımız ciddiyetin farkında'

"Palandökenli vatandaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Palandöken'de alınan koronavirüs tedbirlerine uymak konusunda yüksek bir bilinç görüyorum. Vazifemiz icabı sürekli dolaşıyoruz, böyle olmak zorundayız. Palandökenliler tedbirlere ciddi manada uyuyor."