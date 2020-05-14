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Ekonomi

Palandöken: “Bayramlıklar vitrin, raf ve depolarda bekliyor”

Bayramlık alışverişler için tüm hazırlıkların yapıldığını ve tezgahların bayram için hazır hale getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram deyince akla ilk gelenlerden birisi günler öncesinden alınan bayramlık yeni giysi, ayakkabı gibi giyim ürünleri ile baklava ve çikolata gelir.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:20:25 -
Palandöken: “Bayramlıklar vitrin, raf ve depolarda bekliyor”

Bayramlık alışverişler için tüm hazırlıkların yapıldığını ve tezgahların bayram için hazır hale getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram deyince akla ilk gelenlerden birisi günler öncesinden alınan bayramlık yeni giysi, ayakkabı gibi giyim ürünleri ile baklava ve çikolata gelir. Fakat bu bayram aynı bayram şekerleri gibi bayramlık kıyafetlerin satışında da büyük düşüş var. Bu yıl Ramazan Bayramı için beklediğimiz 20 milyar liralık alışverişi cirosu beklenenin üzerinde düşecek. Esnafın borçlanarak aldığı ürünler bayramlaşma ve sokağa çıkma yasağı sebebiyle hep vitrinlerde, raflarda ve depolarda kalacak” dedi.


-“Bayramlık kıyafet ve giysiler esnafın elinde kaldı”


Esnafın borçlanarak aldığı bayramlık, kıyafet, çanta, ayakkabı gibi ürünlerin raf, vitrin ve depolarında müşteri beklediğini ancak beklenen ilginin olmadığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günler öncesinden kendimize, çocuklarımıza yeni kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, tokalar ve hediyeler alarak heyecanla bayram gününü beklerdik. Örf ve adetlerimizle birlikte yıllardır süregelen bayramlık alışverişlerini de bu sene yeni tip korona virüs nedeniyle yaşayamayacağız. Bu Ramazan Bayramında 20 milyar liralık bayramlık cirosu bekliyorduk fakat tabii ki bu durum yaşanmayacak. Bayramlık alışverişi deyince akla ilk gelen yerlerde in cin top oynuyor. Bayram sonrasına satışlar olursa diye esnafımız umutla bekliyor. Esnafımızın en çok iş yaptığı bu bayram döneminde, borçlanarak aldığı tüm ürünler vitrinlerde, raflarda ve depolarda yani ellerinde kaldı. Satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da ödeme zorluğu yaşayacak. Bu da sicili temiz olan esnafımızın sicilinin bozulmasına neden olacak” diye konuştu.

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