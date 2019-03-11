Palandöken Başkan Adayı Muhammet Sunar kapı kapı geziyor

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuruluşundan bu zamana kadar AK Parti’nin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan Sunar, seçim çalışmalarını yürüttüğü Palandöken’de, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kimi zaman kahvehane sohbetlerine katılan, kimi zaman ev toplantıları yapan ve kimi zaman da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Muhammet Sunar, 31 Mart’tan sonra Palandöken’de başlayacak olan yeni dönemin yol haritasını seçmenlerle paylaşıyor.

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Seçmenlerin beklenti ve taleplerine kulak veren Sunar, Palandöken’de yeni başlangıçlar ve yeni atılımlar gerçekleştirebilmek için 31 Mart seçimlerinde destek talebinde bulundu.

AK PARTİ’DEN ÖNCE, AK PARTİ’DEN SONRA

Av. Muhammet Sunar’a büyük ilgi gösteren Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi esnafı, bundan önce olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de tercihlerini yine AK Parti’den yana yapacaklarını belirtirken, Sunar da, “AK Parti’ye destek olmak demek, bizim bu halk için hizmetkâr olmamız demek. Palandöken için el ele, yürek yüreğe verecek ve inşallah hep birlikte çalışacağız” diye konuştu. Sunar, seçmenlerle sohbetinde sık sık geçmişle bugün mukayesesi yaparak; “AK Parti’den önceki dönemlerle AK Partili dönemlerin mukayesesini kesinlikle yapmamız gerekiyor. AK Partimiz, belediyecilikte çığır açtı ve yapılan tüm hizmetler ortada. İlçenin yarınlarını birlikte inşa edebilmek için bu ahengin bozulmaması gerekiyor” dedi.

PALANDÖKEN AVUCUMUZUN İÇİ GİBİ

Bir araya geldiği seçmenlere, Erzurum’da uzun yılları bulan siyaset tecrübesinden bahseden AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, “Biz 17 yıldır bu AK Parti’mizin içerisindeyiz ve liderimizin öncülüğünde halkımıza hizmeti boynumuza borç bilmişiz. Erzurum’u biliyoruz, Erzurum’da yaşıyoruz ve Erzurum’u tanıyoruz. Palandöken ilçemiz bizim ikametimiz; Yunus Emre’ye ne kadar vakıfsak, Kayakyolu’na, Abdurrahmangazi Mahallesi’ne ve Küme Evler’e de o kadar tanışız. İlçemizde neler yapıldı, neler yapılıyor ve daha nelerin yapılmasına ihtiyaç var, hepsini biliyoruz. Biz yol haritamızı ortaya koyduk, ilçe sakinlerimizle birlikte bu haritayı birlikte şekillendireceğiz. Gönül rızasıyla, ortak akılla ve istişareyle yol yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.