Palancıoğlu’ndan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu’na tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu’nu tebrik etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, TBF’den yapılan açıklama sonrası yeni bir göreve atanan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu’nun yeni görevi için şunları söyledi; "Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak en önemli faaliyetlerinden bir tanesi olan basketbol aynı zamanda dünya üzerindeki en popüler takım sporlarından biri. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir belediyeyiz. Tesislerimizde de salon sporlarına önem veriyor, buralarda başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Bütün sporcularımıza uygun çalışma ortamları sağlamak görevimiz. Kadın Ligleri ve Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Şerbetçioğlu’nu tebrik ediyor yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.”