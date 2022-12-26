Palamuta doyan vatandaşlar hamsiye yöneldi: Kilolarca hamsi ile tezgahlar şenlendi! Peki fırında hamsi tava nasıl yapılır?

Balık avlanma yasağının kalkması ile birlikte Karadeniz’de palamut bolluğu yaşandı. 2 ay gibi bir süre vatandaşlara palamut balığı 10 liraya kadar satıldı.

Bol bir dönem geçiren palamut azalmaya başlayınca, tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı. Palamut balığının azalmasının ardından hamsinin bollaştığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamuttan sonra hamsi bollaştı. İnsanlarda özlemişti zaten. Tezgahlarımızda bollukla hamsi bulunuyor. Bol olarak hamsi var diğer balıklarda var ama tercih edilen tabi ki her zaman hamsi. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması değişik bir tabir. Denizde su derecesi soğuduğu zaman hamsi yağlanıyor. Hamsi şu anda normal. Fiyatlar normal. Bu aralar hava biraz müsaade etmiyor ama fiyatlar ideal. Balık iyi durumda. Hamsi azaldı diyemeyiz o ilerleyen zamanlarda olur. İnşallah demeyiz. Palamut bitti. Herkes palamuda doydu. Bu sene güzel palamut sezonu yaşandı” ifadelerini kullandı. Ayrıca son gelen haberlere göre: Rize'de hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düşerken Sivas'ta hala 70 liraya satılması tepkilere neden oldu. Hamsinin fiyatı bölge bölge değişiyor. Balık fiyatları 2022: İri istavrit 70 TL, iri mezgit 90-100 TL, sargan 80-90 TL, levrek 150 TL, çupra 140, palamut 60 TL. ...Trabzon'da hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü ama milyonlarca vatandaş hamsiyi kilolarca alıyor ve internette tarif sorguluyor.

Faydaları

Hamsi daha da güzel şu anda lezzet açısından, yağ açısından daha da güzel daha da lezzetli. Omega-3, B12, fosfor balıkta çok önemli Karadenizlilerin en büyük zeka gelişiminin oluşunun nedeni saydığı hamsi balığını bol bol bol tüketin.

Peki fırında hamsi tava nasıl yapılır? Fırında hamsinin püf noktaları neler?

Fırında Hamsi Tarifi İçin Malzemeler

1 kg hamsi

Yarım su bardağı mısır unu

1 silme tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Sıvı yağ

Fırında Hamsi Tarifi Nasıl Yapılır?

Mısır ununu bir tabağın içerisine alalım. Eğer buğday unu da kullanacaksanız mısır unu ve normal unu bir kapta karıştırmalısınız.

Ayıklanmış suyu süzülmüş ve tuzlanmış hamsileri una bulayarak yağlı kağıda diziyoruz. Dilerseniz hamsileri tuzlamadan tuzu mısır ununun içerisine de karıştırabilirsiniz. Balıklarınızı yıkadıktan sonra süzgeç içerisinde bekleterek suyunun süzülmesini sağlayabilirsiniz.

Balıklar rahat çıksın diye kağıdın üzerine de az yağ sürebilirsiniz ancak buna çok fazla gerek olmayacaktır. Balıklarımızı tepsimize aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizelim.

Dizme işleminden sonra fırça ile balıkların üzerine de biraz yağ sürün. Eğer fırça kullanmak istemezseniz elinizle de gezdirebilirsiniz. Bu işlem balıklarınızın daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz tepsinize 3-4 adet defne yaprağı da yerleştirebilirsiniz.

Ve balıklar fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim.

Ben üzerine limon dilimleri koymayı unutmuşum siz unutmayın.

Bu yöntemle hiç hamsi pişirmediyseniz ve hamsi pişirmek size çok zahmetli geliyorsa bu yöntemin rahatlığına inanamayacaksınız. Lezzetinden de hiç şüpheniz olmasın size garanti veriyorum hamsi tavandan hiç farkı yok. Hem de eviniz kokmuyor, ocağınız batmıyor, duş almak zorunda kalmıyorsunuz, ocak başında beklemek zorunda kalmıyorsunuz daha ne olsun. Afiyet olsun.

Fırında hamsinin püf noktaları

Mısır ununa buladığınız hamsileri fırın tepsisine aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizin. Tüm balıkları tepsi içine yerleştirdikten sonra üzerlerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürün. Balıkların güzel kızarıp, çıtır çıtır olabilmesi için yağın tüm balıkların üzerine geldiğinden emin olun.

Hamsi Buğulama Nasıl Yapılır?

Nasıl Yapılır?

Hamsileri temizleyip kılçıklarını ayıklayın.

Domates, soğan ve limonları ince halkalar halinde dilimleyin.

Hamsileri derin bir kaba alın.

Üzerine domates, limon ve soğan halkalarını değişimli olarak yerleştirin.

Kapağı kapalı olarak orta ateşte 15 dakika pişirin ve 5-6 dakika dinlendirin.