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Yaşam Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül
Yaşam

Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül

1 Nisan 2022’de başlayan balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Bazı illerde ise palamut bolluğu yaşanıyor. Pazar, çarşıya çıkmadan önce pek çok kişi ‘Balığın kilosu kaça?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 22:38:00 -
Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül

Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda daha çok bolluk olacağını belirtiyor. Peki, İstanbul'da balığın kilosu kaça?

Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balık bolluğu yaşanıyor. Büyüklüğüne göre 75-90 lira arasında değişen palamudun fiyatının 40 liraya kadar gerilemesi tüketicinin yüzünü güldürdü. Balık fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor.

İstanbul balık hali fiyatları ise şöyle:

Çipura                   Kilogram              80,00-90,00 TL

İstavrit                  Kutu                      250,00-750,00 TL

İthal Uskumru   Kilogram              35,00-40,00 TL

Kefal                     Kasa                      125,00-175,00 TL

Kılıç                        Kilogram              90,00-110,00 TL

Kolyoz                  Kutu                      400,00-450,00 TL

Levrek                  Kilogram              80,00-140,00 TL

Lüfer                     Adet                      70,00-90,00 TL

Lüfer (Çanakkale) Adet                40,00-60,00 TL

Norveç Somonu              Kilogram              120,00-150,00 TL

Palamut (4'lü)   Çift         50,00-60,00 TL

Palamut (5'li)     Çift         50,00-60,00 TL

Palamut (6'lı)     Çift         50,00-60,00 TL

Palamut (7'li)     Çift         35,00-45,00 TL

Palamut (8'li)     Çift         30,00-40,00 TL

Sardalye              Kutu      100,00-450,00 TL

Uskumru             Kutu      400,00-600,00 TL

Vanoz                   Kasa      125,00-175,00 TL

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