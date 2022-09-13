Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül
1 Nisan 2022’de başlayan balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Bazı illerde ise palamut bolluğu yaşanıyor. Pazar, çarşıya çıkmadan önce pek çok kişi ‘Balığın kilosu kaça?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda daha çok bolluk olacağını belirtiyor. Peki, İstanbul'da balığın kilosu kaça?
Palamut hamsi ne kadar? İstanbul balık hali fiyatları 14 Eylül
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balık bolluğu yaşanıyor. Büyüklüğüne göre 75-90 lira arasında değişen palamudun fiyatının 40 liraya kadar gerilemesi tüketicinin yüzünü güldürdü. Balık fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor.
İstanbul balık hali fiyatları ise şöyle:
Çipura Kilogram 80,00-90,00 TL
İstavrit Kutu 250,00-750,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 35,00-40,00 TL
Kefal Kasa 125,00-175,00 TL
Kılıç Kilogram 90,00-110,00 TL
Kolyoz Kutu 400,00-450,00 TL
Levrek Kilogram 80,00-140,00 TL
Lüfer Adet 70,00-90,00 TL
Lüfer (Çanakkale) Adet 40,00-60,00 TL
Norveç Somonu Kilogram 120,00-150,00 TL
Palamut (4'lü) Çift 50,00-60,00 TL
Palamut (5'li) Çift 50,00-60,00 TL
Palamut (6'lı) Çift 50,00-60,00 TL
Palamut (7'li) Çift 35,00-45,00 TL
Palamut (8'li) Çift 30,00-40,00 TL
Sardalye Kutu 100,00-450,00 TL
Uskumru Kutu 400,00-600,00 TL
Vanoz Kasa 125,00-175,00 TL