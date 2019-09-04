Palabıyık, Bursaspor’a transfer oldu

Karacabey Belediyespor alt yapısında top koşturan ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken 12 yaşındaki Kayra Palabıyık, Bursaspor U13 takımına transfer oldu.

4 yıldır Karacabey Belediyespor alt yapısında oynadıktan sonra Bursaspor tarafından keşfedilen 12 yaşındaki Kayra Palabıyık, bundan böyle Bursaspor U13 takımında top koşturacak. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden Kayra Palabıyık, babası Mehmet Palabıyık ve Belediyespor Genel Kaptanı İlker Özdemir, katkılarından dolayı Özkan’a teşekkür ederek, spora yapılan yatırımların genç kabiliyetlerin keşfedilmesindeki önemine işaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ede Başkan Özkan, “Sporun gençlerimize olan katkısı inkâr edilemez. Bizler de bu yüzden göreve geldikten sonra spora ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Basketbol, voleybol, futbol, yüzme başta olmak üzere okçuluk, karate, güreş gibi pek çok sportif faaliyetlere uygun zemin hazırladık’’ dedi.