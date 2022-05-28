Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda kimdir nereli?

Onur Akay "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor" açıklamasını yaptı. Peki Pakize Suda kimdir? Pakize Suda nereli kaç yaşında?

Pakize Suda kimdir?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı, Kanal 1 kapatılacağından dolayı Habertürk'e alındı ve Habertürk Televizyonunda Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı. Suda, Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi'nde haftanın dört günü köşe yazısı yazdı ve 27 Aralık 2008 köşe yazarlığından ayrıldı.