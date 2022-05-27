Pakize Suda kim kaç yaşında? Pakize Suda hastalığı nedir?
Pakize Suda'nın öldüğüne dair iddiaları oyuncunun yeğeni yalanladı. Pek çok kişi ise Pakize Suda'nın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Pakize Suda hastalığı nedir?
Uzun süredir demans sebebiyle tedavi gören Pakize Suda'nın vefat ettiği yönündeki haberler yalandı. Pek çok kişi ise 'Pakize Suda kim?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Pakize Suda kim kaç yaşında?
Pakize Suda 23 Nisan 1952'de İzmir’de dünyaya geldi. Pakize Suda 1971 yılında Feride isimli film ile kariyerine başladı. Oyunculuğun yanı sıra Pakize Suda pek çok program hazırladı. Suda ayrıca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Pakize Suda oynadığı filmler:
1971 - Feride
1972 - Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya
1985 - Ayrılık Acısı : Ayperi
2007 - Çılgın Dersane
Pakize Suda oynadığı diziler:
2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne
2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar
2003 - Hayat Bilgisi : Pakize
2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge
1998 - Erguvan Yılları