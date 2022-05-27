Pakize Suda kim kaç yaşında? Pakize Suda hastalığı nedir?

Uzun süredir demans sebebiyle tedavi gören Pakize Suda'nın vefat ettiği yönündeki haberler yalandı. Pek çok kişi ise 'Pakize Suda kim?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Pakize Suda kim kaç yaşında?

Pakize Suda 23 Nisan 1952'de İzmir’de dünyaya geldi. Pakize Suda 1971 yılında Feride isimli film ile kariyerine başladı. Oyunculuğun yanı sıra Pakize Suda pek çok program hazırladı. Suda ayrıca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Pakize Suda oynadığı filmler:

1971 - Feride

1972 - Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya

1985 - Ayrılık Acısı : Ayperi

2007 - Çılgın Dersane

Pakize Suda oynadığı diziler:

2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne

2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar

2003 - Hayat Bilgisi : Pakize

2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge

1998 - Erguvan Yılları