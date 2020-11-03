Pakistanlı kadınlar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Karaçi kentinde binlerce kadın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisince düzenlenen ve sadece kadınların katıldığı gösteride, eylemciler, Muhammed Ali Cinnah Caddesi'nde bir araya geldi.

Arapça pankartlar taşıyan kadınlar, Macron’un ve Fransız yetkililerin açıklamalarına ve Hazreti Muhammed'e yönelik "çirkin" karikatürlere tepki gösterdi.

Protestoya görüntülü bağlanan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Fransız yetkililerin açıklamalarının dünya genelindeki milyonlarca Müslüman’ın duygularını incittiğini dile getirdi.

Pakistan hükümetinden Fransa’nın Büyükelçisi’ni “kovmasını” talep eden Hak, İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) da konuyla ilgili toplantı yapmasını ve ortak bir strateji geliştirilmesini istedi.

Hak, vatandaşlara "Fransız ürünlerine yönelik boykotu sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Ülkede, başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor ve Peşaver gibi çeşitli şehirlerde Fransız ürünlerine yönelik boykot sürüyor.

- İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.