Pakistanlı Bakan gözyaşlarını tutamadı: 15 Temmuz'da verilen mesaj demokrasiydi

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Roşan Kürşad Baruça, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de yaşananları televizyondan takip ettiğini belirterek gözyaşlarını tutamadı. Baruça, "15 Temmuz'da verilen mesaj demokrasiydi." dedi.

Baruça, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen programın ardından açıklamada bulundu.

Televizyonda takip ettiği darbe girişimi esnasında birçok ölüme şahit olduğunu söyleyen Baruça o geceyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Türk halkının 15 Temmuz'da dünyaya mesaj verdiğini söyleyen Baruça, "Burada verilen mesaj demokrasiydi. Halk demokrasinin her şeyden güçlü olduğu haykırdı." diye konuştu.

Darbeye direnmek için sokağa çıkanların vatanseverlik örneği gösterdiğini belirten Baruça, "Demokrasi gücünü sokaktan alır. O gece sokaklara çıkan insanlar bir araya geldiklerinde her şeyi başarabileceklerini ve demokrasiye sahip çıkabileceklerini gösterdi. Sokağa çıkarak demokrasisini koruyan ve güçlendiren Türk halkını selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

''MAZLUMLAR TÜRKİYE İÇİN DUA ETTİ''

Pakistan'ın en önemli STK'larından Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han da darbe girişimini öğrendiğinde Pakistanlı arkadaşlarını dua etmeye davet ettiğini anlattı. Han, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FaceTime mesajının ardından Pakistan'da saat geç olmasına rağmen özellikle ulemalar dualar etmeye başladık. İnsanlar dua etmek için o saatte uyandılar." diye konuştu.

Vakıf olarak darbe girişiminin önlenmesinin ardından 16 Temmuz'da İslamabad Gazeteciler Cemiyeti önündeki meydanda Türkiye ile dayanışma amacıyla toplandıklarını kaydeden Han, birçok Pakistanlının da destek için kendilerine katıldığını söyledi.

Türkiye'de yaşananların ve FETÖ'nün daha iyi anlaşılması için 7 Pakistanlı parlamenteri Hubeyb Vakfı olarak Türkiye'ye götürdüklerini aktaran Han, "Vekillerimiz 15 Temmuz gazileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler. Biz de onlara Pakistan halkının destek mesajlarını ilettik. Vakıf olarak Pakistan'da FETÖ ve 15 Temmuz'u en iyi bilen kurumuz. Bu konuda Pakistan televizyonlarında ve hükümet yetkililerine bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Han, 15 Temmuz gecesi tüm dünyada Türkiye için dualar edildiğine de dikkati çekerek, "Nerede bir mazlum nerede bir fakir varsa Türkiye ve Türk kuruluşları orada. O mazlumlar 15 Temmuz'da Türkiye için dualar ettiler. Allah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi korusun. İnanıyoruz ki seçimden sonra da Türkiye dünya mazlumlarını desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

Han ayrıca 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde Hubeyb Vakfı'nın genel merkezinde Pakistanlılara 15 Temmuz'u anlatan söyleşiler yapacaklarını sözlerine ekledi.