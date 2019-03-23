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Pakistan'ın milli gün kutlamalarında acı olay! 6 ölü

Pakistan medyasında yer alan habere göre, ülkede milli gün kutlamaları esnasında bir okul duvarının yıkılması sonucu 6 kişi hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:11
Pakistan'ın milli gün kutlamalarında acı olay! 6 ölü

Pakistan'da milli gün kutlamaları sırasında okul duvarının yıkılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, polis yetkilisi Nejla Bagar, Pencap eyaletinin Hindistan sınırındaki Gujranvala kentindeki bir özel okulda Pakistan Günü kutlamalarının yapıldığı salonun duvarının yıkıldığını açıkladı.

Müdür ile kardeşi gözaltına alındı

Bagar, yıkılan duvarın altında kalan 5 çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Duvarın yıkılmasıyla 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Bagar ayrıca okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve müdür ile kardeşinin gözaltına alındığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:11
  1. Pakistan
  2. Pakistan'da milli gün kutlamaları
  3. Nejla Bagar
  4. Pencap eyaleti
  5. Hindistan
  6. Pakistan Günü

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