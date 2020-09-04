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Aktüel Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı
Aktüel

Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:43:43 -
Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı

ANKARA (AA) - Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışların etkisiyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, arama kurtarma ekibinden yetkililer, Pencap eyaletinin Çakval bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını belirtti.

Gagh ve Lakhval bölgelerinde yıkılan ev ve duvarların altında kalan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletini de etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 48 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da ağustosta şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.


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