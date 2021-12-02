Pakistan'ı sarsan saldırı: Çok sayıda asker öldü

Kuzey Veziristan'da Pakistan ordu güçlerini hedef alan bir saldırıda en az 7 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bölgede operasyon düzenleyen Pakistan ordusu güçlerine ait bir askeri konvoy seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Konvoyun saldırıya uğraması sonrası çıkan çatışmada en az 7 Pakistan askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Pakistan ordusu bir süredir bölgede operasyon düzenliyordu. Saldırıyı üstlenen bir grup olmazken, Pakistan Talibanı ile İslamabad yönetimi arasındaki ateşkesin bir süredir kırılgan olduğu dikkat çekiyordu.

Ateşkein 9 Aralık'ta sona ermesi bekleniyordu.

Son günlerde bölgede Pakistan ordusuna düzenlenen saldırılarda bir artış yaşanıyor.

TTP-Pakistan ateşkesi

TTP ile Pakistan yönetimi arasında 9 Kasım-9 Aralık tarihlerini kapsayan bir ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak TTP'nin ateşkesin devamı için talep ettiği şartlar İslamabad yönetimince "gülünç" olarak nitelendirilmişti.

Görüşmelerde TTP şu üç şartı ileri sürmüştü:

- TTP'nin üçüncü bir ülkede siyasi ofis açması

- Kabile bölgelerinin idari olarak Hayber Pahtunhva'dan ayrılması

- Pakistan'da İslam esaslarına dayalı bir yönetim şeklinin uygulanması

Kaynak: Mepa News