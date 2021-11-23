  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan'dan tepki çeken Esed hamlesi
Dünya

Pakistan'dan tepki çeken Esed hamlesi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Rusya ile birlik olup ülkesini kan gölüne çeviren Beşşar Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:29:00 -
Pakistan'dan tepki çeken Esed hamlesi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesinin Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre Alvi, Suriye rejimi Eğitim Bakanı Darem Tabbaa'yı kabul ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Esed rejimiyle tüm alanlarda ikili iş birliğini ilerletmek ve güçlendirmek istediğini belirten Alvi, iki ülkenin ortak din, kültür ve değerlere dayanan mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Alvi, Uluslararası Pakistan Okulunun Şam'da Suriyelilere kaliteli eğitim veren önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak okulun Suriyeli öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sorunlarla mücadelede küresel iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, diğer ülkelerin yatırım için riskli bulduğu Somali'ye Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Re..
Alarma geçmişlerdi! Gündemi sarsan iddia... Düşen F-35 Rusların eline mi geçti?
Gündem

Alarma geçmişlerdi! Gündemi sarsan iddia... Düşen F-35 Rusların eline mi geçti?

Geçtiğimiz hafta İngilizlere ait F-35'nin Akdeniz'de düşmesi sonrası savaş uçağının Rusların eline geçtiğinden endişe eden İngiltere ve ABD ..
Dünyaca ünlü dergi tüm dünyaya duyurdu: Türkler geliştirdi!
Gündem

Dünyaca ünlü dergi tüm dünyaya duyurdu: Türkler geliştirdi!

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yöntem yaş, kan grubu, kronik hastalık ve gen yapısı olmak üzere 4 farklı veriyi baz alarak kimlerin ye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay