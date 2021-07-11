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Dünya Pakistan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması!
Dünya

Pakistan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 19:48:00 -
Pakistan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması!

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bosnalı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin ve korkunç katliamın 26. yılı olduğu ifade edilerek Srebrenitsa Soykırımı’nın, insanlık dışı suçların Cammu Keşmir’de, Filistin’de veya başka bir yerde yaşanmasını önlemek için ortak bir sorumluluğu hatırlattığı kaydedildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği, ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

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