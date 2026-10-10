Pakistan’dan kritik ‘Mekke İttifakı’ mesajı: Suudi Arabistan’da önemli askeri gücümüz var

Pakistan’dan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haydar Han, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı’nın görev alanı ile Pakistan’ın Suudi Arabistan’daki askeri varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

“ÜÇ ÜLKEYİ SALDIRILARA KARŞI SAVUNMAYI AMAÇLIYOR”

Mekke İttifakı’nın temel karakterinin savunma olduğunu vurgulayan Han, üç ülkenin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Han, “Bu ittifak, üç ülkeyi saldırılara karşı savunmayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu güçler Husilere karşı saldırı düzenlemek için Yemen sınırını geçmeyecek. Ancak elbette ki ülkenin topraklarını savunmak ve egemenliğini korumak için kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

Açıklama, Mekke İttifakı’nın Yemen’de saldırı operasyonları yürütmek yerine üye ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve caydırıcılığın sağlanmasına odaklanacağını ortaya koydu.

MEKKE İTTİFAKI’NIN GÖREV ÇERÇEVESİNİ AÇIKLADI

Pakistanlı Sözcü, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın caydırıcılığın güçlendirilmesi ile Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Han’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise Pakistan’ın Suudi Arabistan’daki mevcut askeri varlığı oldu.

“ÖNEMLİ SAYIDA ASKERİ GÜCÜMÜZ VE KAYNAĞIMIZ VAR”

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin Suudi Arabistan’daki varlığının yeni olmadığını belirten Han, bu askeri işbirliğinin 1982 yılından bu yana farklı görevlerle sürdüğünü kaydetti.

Pakistan askerlerinin yıllardır eğitim ve lojistik destek dahil çeşitli faaliyetler yürüttüğünü aktaran Han, şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan'ın Riyad’da halihazırda önemli sayıda askeri gücü ve kaynağı bulunmaktadır. Artık tehdit algısını değerlendirmek ve kendi görev tanımı doğrultusunda hareket etmek, örgütün sorumluluğundadır.”

Böylece İslamabad yönetimi, Mekke İttifakı’nın oluşturulmasının ardından Suudi Arabistan topraklarındaki mevcut Pakistan askeri kapasitesine de açık şekilde dikkat çekmiş oldu.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİNE ÖZEL VURGU

Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü siyasi ve askeri ilişkilere de değindi.

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğine dikkat çeken Han, Mekke İttifakı Anlaşması’nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri ve stratejik koordinasyonu daha ileri seviyeye taşıyabilecek ortak bir platform oluşturduğunu ifade etti.

Pakistan’dan gelen son açıklamalar, üç ülkenin oluşturduğu savunma mekanizmasının yalnızca siyasi bir mutabakatla sınırlı kalmayacağını, mevcut askeri kapasite ve caydırıcılık unsurlarının da yeni yapının önemli parçaları arasında bulunacağını gösteriyor.