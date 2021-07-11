Pakistan'dan KKTC'ye kritik ziyaret

Paylaşılan mesajda, "Büyükelçiliğin Konsolosluk Ekibi, 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir" denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi.

Pakistan KKTC'yi tanıyacak mı?

Normal gibi gözüken bu mesajda "Turkish Republic of Northern Cyprus" (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. Çünkü Pakistan, KKTC'yi resmi olarak tanımıyor. Bu paylaşım bu yönde bir adımın atılıp atılmayacağına yönelik sorulara neden oldu.

KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiası

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından KKTC'nin beş ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Rum basınında yer alan haberlerde, Türkiye'yle kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın KKTC'yi tanımaya hazır olduğu belirtilmişti.