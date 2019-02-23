Pakistan’dan Hindistan’a sert uyarı

Münübe Yılmaz

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü General Asıf Ghafoor Cuma günü yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından gelebilecek her türlü saldırıya karşı en ağır şekilde karşılık vereceklerini ifade etti. Geçtiğimiz hafta Pakistanlı bir terör grubu olan Jish-e Mohammed’in Hindistan ve Pakistan sınırında bulunan Himalayalar bölgesinde bombalı saldırıda bulunarak 40 Hindistanlı polisin ölümünü üstlenmesinin ardından basın toplantısı yapan Ghafoor, Pakistan olarak ismi geçen grubun Pakistan’daki karargahlarından tüm yetkileri adıklarını belirtti. Hindistan’ın istihbarat yetkilileri Pakistan’ı gerçekleşen saldırıya müdahil olmak ile suçlarken, General Ghafoor “ İki ülke arasında savaşı başlatmak gibi bir niyetimiz yok. Fakat gerçekleşen olay üzerinden başlatılacak herhangi bir saldırıya da Pakistan olarak en ağır cevabı vereceğimizi ilan ediyorum. Pakistan’ı kızdırmak istemezsiniz” dedi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindistan’dan Himalayalar bölgesinde gerçekleşen saldırı ile ilgili ellerinde bulunan kanıtları paylaşmalarını istediklerini dile getirerek, Keşmir’in sorunlu bir bölge olduğunu, fakat bölgede barışı ve sukuneti sağlamak için her türlü çözüm önerisine açık olduğunu vurguladı.