Pakistan'dan Hindistan'a "koşullu diyalog" çağrısı

Başkent İslamabad’da Ulusal Güvenlik Depatmanı tarafından organize edilen İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı’nda konuşma yapan Bacva, Pakistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin Doğu Asya ve Batı Asya arasında bağlantıyı sağlayarak, Orta Asya ile Güney Asya’nın keşfedilmemiş potansiyelini açığa çıkarmada anahtar olduğunu belirtti.

Bacva, söz konusu potansiyelin Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalar yüzünden tutsak olarak kaldığını dile getirerek, Keşmir meselesinin barışçıl bir şekilde çözülmeden alt kıtada bir uzlaşının daima raydan çıkmaPakistanya açık olduğunu söyledi.

Hindistan ile Pakistan arsında diyalog sürecinin başlayabilmesi için Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’de elverişli bir ortam oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bacva, "Geçmişi gömmenin ve ileriye hareket etmenin zamanı geldi." dedi.

Bacva, Pakistan'ın Hindistan ile tüm sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu ifade etti.

Afganistan'da barış vurgusu

Afganistan’daki barış sürecine de değinen Bacva, barış sürecinde yakın iş birliği ve güçlü desteklerinin Taliban ve ABD arasında anlaşmaya ve Afganlararası müzakerelere yol açtığını söyledi.

Bacva, ülkesinin Afganistan’daki barış sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Öte yandan Bacva, istikrarsız ve düşmanların bulunduğu bir bölgede yaşamalarına rağmen Pakistan’ın savunma harcamalarının düştüğünü anımsatarak, Pakistan’ın barışı seven bir ülke olduğuna dair imajını arzuladığını kaydetti.

Han "Hindistan ilk adımı atmalı" demişti

Bacva'nın Hindistan ile diyalog konusuna dair ifadeleri, Başbakan İmran Han'ın dün yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Dün yaptığı konuşmada Han, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da tek taraflı ve yasa dışı adımına atıf yaparak, bu durumun ikili ilişkileri çıkmaza soktuğuna dikkati çekerek "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz." diye konuşmuştu.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Keşmirlilere kendi kaderlerini tayin haklarının verilmesini umduklarını belirterek, "Bu hem Hindistan hem de Pakistan için kazançlı olacak. Keşmir meselesinin çözülmesi, bölgede fakirliğin giderilmesine ve ekonomik büyümeye büyük katkı sunacak." ifadelerini kullanmıştı.