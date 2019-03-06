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Pakistan'dan flaş karar! Hindistan'a saldıran örgütün cami ve medreselerine el kondu

Hindistan'la karşılıklı olarak düzenlenen saldırılarla savaşın eşiğine Pakistan Yönetimi, Ceyş-i Muhammed oluşumuna ait cami ve medreselere el koydu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:53
Pakistan'dan flaş karar! Hindistan'a saldıran örgütün cami ve medreselerine el kondu

Pakistan'da bulunan yasaklı örgütlere bağlı cami ve medreseler Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlerle iltisaklı cami ve medreselere el konuldu.

Söz konusu kurumlara Vakıflar Müdürlüğü tarafından imam ve medrese hocaları atanacağı açıklandı.

İçişleri Bakanı açıklama yaptı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da dün de Ceyş-i Muhammad örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş ve örgütün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:53
  1. Pakistan
  2. İslamabad Yönetimi
  3. Ceyş-i Muhammed örgütü
  4. flaş karar
  5. tüm mal varlıklarına el kondu

YORUM YAZ

  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI22 dk önce
    tezgah aynı tezgah, pakistanın fetösü iş başında, bizdeki uçak krizi gibi amerikan mali tezgah... mal varlıklarına el koymak yetmez, onları ülkeden silmeniz lazım yoksa istedikleri zaman istedikleri gibi oynarlar sizlerle...
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Şimdiye kadar neden izin verdiler bu teröristlere? Daha bir sürü terör örgütü var Pakistanda. Ya hepsini yok edin ya da Amerika demokrasi getirir yakında.

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