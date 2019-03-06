Pakistan'dan flaş karar! Hindistan'a saldıran örgütün cami ve medreselerine el kondu Hindistan'la karşılıklı olarak düzenlenen saldırılarla savaşın eşiğine Pakistan Yönetimi, Ceyş-i Muhammed oluşumuna ait cami ve medreselere el koydu.

Pakistan'da bulunan yasaklı örgütlere bağlı cami ve medreseler Pakistan Vakıflar Müdürlüğüne devredildi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlerle iltisaklı cami ve medreselere el konuldu. Söz konusu kurumlara Vakıflar Müdürlüğü tarafından imam ve medrese hocaları atanacağı açıklandı. İçişleri Bakanı açıklama yaptı Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız, hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı. Pakistan'da dün de Ceyş-i Muhammad örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş ve örgütün lideri Mesud Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

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