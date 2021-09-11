Pakistan'dan flaş Afganistan kararı: Yeniden başlayacak
Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren Afganistan'ın başkenti Kabil'e ticari uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.
Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA), Afganistan'ın başkenti Kabil'e ticari uçuşları tekrardan başlatma kararı aldı. PIA'dan yapılan açıklamada, uçuşların 13 Eylül Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi. Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası tüm uçuşlar durdurulmuştu.
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının yeniden uçuşlara açılması için Katar, Türkiye ve BAE büyük çaba gösterdi.
Kabil'e ilk uçuşu da Katar ve BAE'li şirketler yapmıştı. Havalimanın kısa bir süre içinde tam kapasite ile çalışması bekleniyor. Havaalanının kim veya kimler tarafından işletileceği ise hala muamma.