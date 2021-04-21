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Dünya Pakistan'dan bir otelde patlama! Diyanet heyeti ve AA muhabiri de oradaydı
Dünya

Pakistan'dan bir otelde patlama! Diyanet heyeti ve AA muhabiri de oradaydı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 22:24:00 - 2021-04-21 22:28:42
Pakistan'dan bir otelde patlama! Diyanet heyeti ve AA muhabiri de oradaydı

Patlama, Pakistan'ın Ketta şehrindeki Serena Otel'in otoparkında meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar gördü. Otelde de hasar oluştu.

AA muhabiri yaralandı

Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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