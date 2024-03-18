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Dünya Pakistan'dan Afganistan'da hava saldırısı! Taliban mensuplarını vurdular!
Dünya

Pakistan'dan Afganistan'da hava saldırısı! Taliban mensuplarını vurdular!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 16:51:00 -
Pakistan'dan Afganistan'da hava saldırısı! Taliban mensuplarını vurdular!

Pakistan, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu belirtilen sığınakları havadan bombaladı. Saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Pakistan, Afganistan'da Pakistan Talibanı'na ait olduğu öne sürülen sığınaklara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki güvenlik ve istihbarat görevlisine dayandırılan bilgiye göre ordu, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Host ve Paktika vilayetlerinde Pakistan Talibanı'na ait olduğu iddia edilen sığınakları erken saatlerde havadan bombaladı.

Pakistan ordusu, konuyla ilgili açıklama yapmazken Pakistan Talibanı saldırıları doğruladı.

Afganistan'daki Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Paktika'da bulunan Barmal bölgesindeki saldırılarda 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'ta ise 2 kadının öldüğünü belirterek saldırıları kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pakistan Talibanı'nın Afganistan'daki mevcudiyetine ilişkin "endişelerin" Taliban yönetimine iletildiği bildirildi.
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Pakistan Talibanı'nın, ülkenin güvenliği için "tehdit" oluşturduğu belirtilen açıklamada, Afganistan'ın "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen öneme binaen" iki ülke arasında diyalog ve işbirliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölge barışı ve güvenliği için Pakistan Talibanı gibi gruplara karşı Taliban yönetimiyle çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, ardından çok sayıda intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırılar ve sonrasında düzenlenen operasyonda 7 Pakistan askeri yaşamını yitirmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, askerlerin cenazesine katılmış ve misilleme sözü vermişti.

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