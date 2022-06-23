Pakistan'dan Afganistan'a 8 kamyon deprem yardımı
Afganistan'ın dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Pakistan bu ülkeye 8 kamyon yardım yolladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) aralarında çadır, battaniye ve ilaçların yer aldığı 8 kamyon yardım malzemesini Afganistan’a gönderdi.
Yardım kamyonları bugün sınırı geçerek deprem bölgesine hareket etti.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı.