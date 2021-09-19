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Dünya Pakistan’dan Afganistan açıklaması: Taliban ile diyalog başlattık!
Dünya

Pakistan’dan Afganistan açıklaması: Taliban ile diyalog başlattık!

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:23:00 -
Pakistan’dan Afganistan açıklaması: Taliban ile diyalog başlattık!

Twitter’dan açıklamada bulunan İmran Han, Afganistan’ın komşularıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de yaptıkları görüşmeler ve özellikle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı uzun toplantı sonrası Afganistan’da aralarında Taciklerin, Hazaraların ve Özbeklerin bulunduğu kapsayıcı bir hükümet için Taliban ile diyalog başlattığını duyurdu.

Han, 40 yıllık çatışmanın ardından bu kapsayıcılığın Afganistan’da barışı ve istikrarı sağlayacağını, bunun Afganistan ve bölgenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han’ın duyurusu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmasının ardından geldi.

Zirve kapsamında Han, Çin, Rusya, İran ve Tacikistan'ın lider ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Han, dün Duşanbe'de yaptığı açıklamada, Taliban’a tüm etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı siyasi yapı için verilen sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunarak bunun Afganistan’da istikrar için önemli olduğunu kaydetmişti.

 

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