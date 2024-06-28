Pakistan'dan ABD'ye kınama: Müsamaha göstermeyeceğiz
Pakistan'ın içişlerine müdahale eden ABD'ye çok sert bir tepki geldi.
Pakistan, ülkedeki seçimlerin soruşturulması çağrısında bulunan ABD'yi kınayarak, "ABD'nin Pakistan'ın içişlerine karışmasına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Milletvekili Shaista Malik, kınama karar tasarısını Ulusal Meclis'e sundu.
PAKİSTAN'DAN, ABD'YE KINAMA
Tasarı, yapılan oylamada, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekillerinin itirazlarına rağmen kabul edildi.
'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ!'
Malik, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararın "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu" belirterek, Pakistan'ın içişlerine karışılmasına müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.
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NE OLMUŞTU?
ABD Temsilciler Meclisi, 25 Haziran'da, Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının bağımsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunan bir karar tasarısını kabul etmişti.
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