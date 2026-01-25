  • İSTANBUL
Gündem

Pakistan'daki intihar saldırısından çok kötü haber

Pakistan'daki intihar saldırısından çok kötü haber

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da bir düğüne gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Pakistan'ın kuzeybatısında düğünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 23 Ocak'ta ülkenin kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bir evde yapılan düğünde yaşanan patlamanın "intihar saldırısı" olduğunun kesinleştiğini bildirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirten yetkililer, bazılarının durumu ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde 23 Ocak'ta yapılan düğünde patlama meydana gelmişti.

