Dünya İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu
Dünya

İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye’deki Kürtlere, “SDG/PKK saflarında savaşıp ölün, çocuklarınızı feda edin” çağrıları yapan, İsrail kendilerine yardım ederse, onlar için çalışacağını söyleyen sözde âlim, Maksu Haznevi’nin oğlunun Norveç ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı.

Sahte âlim Maksu Haznevi’nin oğlunun Norveç ordusunda görev yaptığının anlaşılması, emperyalist güçlerin Suriye’de 15 yıldır beynelmilel bir ajan ekolü oluşturduğunun, buradaki yapının ise dünyayı hegemonyası altında tutan Siyonist emperyalist güçlere adam devşirmek ve onların çıkarı için savaşacak kimliksiz insanlar oluşturmak olduğunu gözler önüne serdi.

AÇIK AÇIK İSRAİL’E YALVARMIŞTI!

Sözde âlim Maksu Haznevi, geçtiğimiz günlerde YPG/SDG’nin Suriye ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrasında katıldığı televizyon programında; “İsrail’e yalvarıyorum. Sesimizi duyun. Daha ne zamana kadar Müslümanların kurbanı olacağız? Daha ne zamana kadar Gazze ve Filistin’in kurbanı olacağız. Eğer benim ülkem yerle bir oluyorsa, başkalarının ülkesi de yerle bir olmalı. Başkalarının annesi de yaşamasın. Eğer benim ülkem özgür değilse, başkalarının ülkesi de özgür olmasın. Bu yüzden uyanın. İsrail ile temas kurun. Ben Mürşid Haznevi olarak söylüyorum, eğer İsrail gelip Rojava Kürdistan halkını kurtaracaksa, İsrail için aracılık yapmaya hazırım” diyerek herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

1
