  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler
Dünya

Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Pakistanlı güvenlik kuvvetlerince ABD ile İran arasındaki ikinci görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtirken, Havaalanından İslamabad’daki Kırmızı Bölge’ye giden yollar geçici olarak kapatıldı. İslamabad’daki Serena ve Marriott otelleri boşaltıldı.

ABD ile İran arasında 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinin ikincisinin ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Pakistanlı kaynaklar, görüşmelerin ikinci turunun muhtemelen önümüzdeki hafta, Cuma gününden önce yapılacağını söyledi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna isminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, bu sonuca birkaç faktöre dayanarak vardıklarını belirtti. Kaynaklar, "İki ABD ağır nakliye uçağı C-17 Globemaster, Pakistan’ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi’deki Noor Khan Hava Üssü’ne indi. Havaalanından İslamabad’daki Kırmızı Bölge’ye giden yollar geçici olarak kapatıldı; bu, güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösteriyor" dedi. Pakistanlı kaynaklar, başkent İslamabad’daki Serena ve Marriott otellerinin boşaltıldığını ve Cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmediğini de ifade etti.

Yerel kaynaklar, başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde bugün sıkı güvenlik önlemleri alındığını; ana yolların kapatıldığını, toplu taşımanın askıya alındığını ve iki lüks otelin hükümet tarafından tahsis edildiği bildirdi.

İran ile ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da yürütülen müzakerelerin ilk turu, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in başkanlığında yapılmış ve toplam 21 saat sürmüştü. Serena Oteli, müzakerelerin ilk turuna ev sahipliği yapmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23