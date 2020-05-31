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Aktüel

Pakistan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 ölü, 28 yaralı

Pakistan’ın Khanewal bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:03:03 -
Pakistan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 ölü, 28 yaralı

Pakistan’ın Khanewal bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.


Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Khanewal bölgesi Pull Rango yakınlarında bir yolcu otobüsü, şoförün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Otobüsün Lahor kentinden Multan’a seyir halinde olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerinde ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

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