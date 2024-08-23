Pakistan'da yapay zeka ve siber güvenlik: Ülkeyi altüst ediyor! Milyonlarca Pakistanlı bir haftadır bu halde

Milyonlarca Pakistanlı haftalardır yavaş internet bağlantısı ve sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşıyor.

Aktivistler, yetkililerin çevrimiçi alan üzerinde daha fazla denetim sağlamayı ve muhalefeti ezmeyi amaçlayan Çin tarzı bir ulusal İnternet güvenlik duvarı kurduğunu söylüyor.

İslamabad, 240 milyonluk Güney Asya ülkesinde işlerin aksamasına ve yaygın şikayetlere yol açan internet yavaşlamasının arkasında olduğu iddialarını reddetti.

Pakistanlılar, on milyonlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanamıyor veya e-posta gönderemiyor. İşletmeler ve girişimciler, İnternet yavaşlamasının günlük işlerini aksattığını söylüyor.

Bunlar arasında başkent İslamabad'dan serbest video editörü Omeed Khan da var.

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21 yaşındaki genç, haftalardır uzun videoları indiremediğini veya yükleyemediğini söyledi. Çoğunlukla uluslararası müşterilerinin koyduğu son tarihleri ​​karşılayamadığı için geçim kaynağı zarar gördü.

"Bu internet yavaşlaması işimize zarar veriyor," dedi eskiden ayda birkaç bin dolar kazanan Khan. "Müşterilerimiz hızla komşu Hindistan ve Bangladeş'teki serbest çalışanlara geçecek."

Finans uzmanları, internet kesintilerinin Pakistan'daki ciddi ekonomik krizi daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Hükümet, ülkenin dijital ürün ve hizmet ihracatından yılda 2,5 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini tahmin ediyor.

Bilişim şirketlerini temsil eden Pakistan Yazılım Evleri Derneği, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıkların zaten kırılgan olan ekonomiye yaklaşık 300 milyon dolara mal olabileceğini belirtti.

rferl.org'un haberine göre: Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentindeki bir internet kafede genç bir adam YouTube'da geziniyor. (dosya fotoğrafı)

Hükümet dışı dijital haklar grubu Bolo Bhi'nin kurucu ortağı Farieha Aziz, "Bu ülkeye veya işletmeye yatırım davet etmeyecek" dedi.

'Daha Sıkı Kontroller'

İslamabad haftalarca yavaşlama hakkında yorum yapmayı reddetti. Son günlerde yetkililer, kesintilerin arkasındaki neden hakkında çelişkili açıklamalarda bulundu.

Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanı Shaza Fatima Khawaja, 15 Ağustos'ta hükümetin İnternet'le oynadığını itiraf ederek, daha önce kurduğu "bir web yönetim sistemini yükselttiğini" açıkladı.

Khawaja, daha önce internet kesintilerinin sebebinin, hükümet kontrollerini aşmak için sanal özel ağları (VPN) kullanan Pakistanlıların sayısının artması olduğunu ileri sürmüştü.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) Başkanı Hafeezur Rehman, 21 Ağustos'ta yaşanan kesintilerin sebebinin arızalı bir deniz altı internet kablosu olduğunu iddia etti .

Aktivistler, hükümetin içerik ve sosyal medya platformlarını izlemek ve düzenlemek için ulusal bir güvenlik duvarı uyguladığı iddiasının bunda şüphesiz bir payı olduğunu söylüyor.

Çin tarzı bir güvenlik duvarı ve filtreleme sistemi kurmanın, gözetimi artırmak ve özellikle ülkenin güçlü ordusuna yönelik eleştirileri bastırmak için tasarlandığını söylüyorlar.

Sivil hükümet askeriye tarafından destekleniyor ve PTA'nın denetimi emekli bir general tarafından sağlanıyor.

Güvenlik duvarının uygulamaya konulması iddiası, ülkenin iç ve dış işlerinde büyük bir role sahip olan Pakistan ordusunun "dijital terörizmle" mücadele ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Son aylarda askeri yetkililer, hapisteki eski Başbakan İmran Han liderliğindeki muhalif Pakistan Tehrik-i İnsaf siyasi partisinin yanı sıra, orduyu eleştiren Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki sivil ve siyasi örgütlerin oluşturduğu tehdide değindiler.



Pakistan polisi, geçen yıl Lahor'da düzenlenen bir protesto sırasında eski Başbakan İmran Han'ın yaralı bir destekçisini gözaltına aldı.

Dijital haklar grubu Bolo Bhi'den Aziz, güvenlik duvarının inşa edildiği iddialarının, ifade özgürlüğü, mahremiyet hakkı ve bilgiye erişim hakkı da dahil olmak üzere Pakistanlıların temel hakları üzerindeki etkisine ilişkin soruları gündeme getirdiğini söyledi.

"Açıklama, şeffaflık ve yasal süreç olmalı, bunların hiçbirini görmedik" dedi.

Washington merkezli küresel dijital haklar gözlemcisi Global Network Initiative'in kıdemli politika ve iletişim görevlisi Ramsha Jahangir, "Daha sıkı kontroller getirilmesinin, İnternet etkinliğinin artan gözetimiyle birlikte önemli gizlilik endişelerine yol açacağını" söyledi.

'Web Yönetim Sistemi'

Pakistan, yetkililerin son yıllarda web yönetim sistemi olarak adlandırdığı bir sistem kurdu ve yetkililer bunu, yabancı haber siteleri de dahil olmak üzere web sitelerini engellemek için kullandı.

Ancak aktivistler, iddia edilen güvenlik duvarının daha karmaşık olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve sosyal medya platformlarına içerik yükleyen veya paylaşan kişileri tespit edebilecek kapasitede olduğunu söylüyor.

PTA'nın Skype, WhatsApp, Viber, Facebook, X, LinkedIn, YouTube ve Netflix için zorunlu yerel kayıt ve lisanslama talep ettiği bildiriliyor .

Bu şirketler, İslamabad'ın tartışmalı siber yasaları ve düzenlemeleri uyarınca hukuka aykırı ilan ettiği içeriklerin kaldırılması ve engellenmesine uymak zorundadır.

ABD'nin küresel haklar gözlemcisi Freedom House'a göre Pakistan, internetin "özgür olmadığı" ülkelerden biri.

Kuruluş, 2023 raporunda , " Yetkililer istenmeyen çevrimiçi konuşmaları bastırmak için rutin olarak İnternet kapatmaları, platform engellemeleri, tutuklamalar ve sert cezalar uyguluyor" dedi.

Raporda, "İnternet aktivistlerinin, muhaliflerin ve gazetecilerin sıklıkla tacize maruz kaldığı" ve bazı durumlarda "fiziksel saldırı ve zorla kaybetmelere" maruz kaldığı belirtildi.

İnsan haklarını gözeten bir kuruluş olan Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, 20 Ağustos'ta İslamabad'ı iddia edilen güvenlik duvarını derhal kaldırmaya çağırdı.

Şirket yaptığı açıklamada , "Bağlantı hakkı temel bir haktır, bir ayrıcalık değildir" dedi .

HRCP, iş güvencesi veya alternatif gelir imkânının olmaması nedeniyle internetin yavaşlamasının serbest çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Denetçi kurum, "çökmekte olan bir ekonomide" yaşam maliyeti krizinin yaşandığı bir ortamda bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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