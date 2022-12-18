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Dünya Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 polis öldü
Dünya

Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin polis merkezine saldırısında 4 emniyet mensubu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 10:54:00 -
Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 polis öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler, Lakki Marvat bölgesindeki polis merkezine iki cepheden saldırdı.

Çıkan çatışmada, 4 polis yaşamını yitirdi, çok sayıda polis yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör olaylarında artış

Hayber Pahtunhva eyaletinde son dönemde terör olayları artış gösterdi.

Ağustos ortasından kasımının son haftasına kadar eyalette 118 terör olayı gerçekleşti.

Bu saldırılar sonucu 38 güvenlik görevlisi ve 17 sivil olmak üzere 55 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi yaralandı.

Bu dönemde 141 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ise 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihin ardından güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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