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Dünya Pakistan'da tecavüze hadım cezası geliyor
Dünya

Pakistan'da tecavüze hadım cezası geliyor

Pakistan parlamentosu, yeni bir cinsel saldırı yasasını kabul etti. Kabul edilen yasa tecavüz suçu işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını da öngörüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:12:00 -
Pakistan'da tecavüze hadım cezası geliyor

Pakistan parlamentosu, yeni bir cinsel saldırı yasasını kabul etti. Kabul edilen yasa tecavüz suçu işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını da öngörüyor.

Söz konusu yasa ülkede son dönemde kadın ve çocuklara yönelik artan tecavüzlere karşı toplumda oluşan yoğun tepki üzerine hazırlandı.

Yasa uyarınca ülke genelinde tecavüz ve cinsel saldırı davalarına bakacak özel yetkili mahkemeler kurulacak. Bu mahkemelerin 4 ay içerisinde cinsel suça dayalı davaları sonuçlandırması gerekecek.

Yasanın uygulamaya girmesiyle birlikte ülke genelinde cinsel suçlara karışanlara dair bir veri bankası oluşturulurken mağdurların kimlikleri de koruma altına alınacak.

Yasa tecavüz suçundan ceza alan kişilerin aralarında idam, ömür boyu hapis ve kimyasal hadım da bulunan cezalara çarptırılmasını öngörüyor.

 

 

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