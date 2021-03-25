Pakistan'da tarihi anlar! Türk jetleri peş peşe havalandı

Pakistan'da 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında yapılması planlanan ancak hava şartları dolayısıyla ertelenen askeri geçit töreni bugün düzenlendi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen geçit törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, bakan ve milletvekilleri, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pakistan askerlerinin yürüyüş gerçekleştirdiği törende, tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler de sergilendi.

Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanını uçarak geçti.

Solotürk ve mehterana alkış

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu izleyicilerin beğenisini topladı.

Mehteranın "Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan" marşını seslendirmesi de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törenin sonunda Pakistan'ın farklı eyaletlerinden dans grupları da gösterilerini sergiledi.

Keşmir'de çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Alvi, burada yaptığı konuşmada, Pakistan’ın Keşmir halkına desteğini yineleyerek İslamabad yönetiminin Keşmir halkını asla terk etmeyeceğini söyledi.

Alvi, Güney Asya’da bir barış için Keşmir meselesinin çözülmesinin mecburi olduğunu ifade ederek bölge ülkelerindeki liderlere de barışçıl bir gelecek için dini aşırılıkçılık ve nefret politikalarına son vermelerini tavsiye etti.

Pakistan’ın Suudi Arabistan, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Alvi, yükselen İslamofobi’ye karşı mücadele etmek için İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lahor’da 23 Mart 1940’ta toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistanı’ndaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etmişti.

Söz konusu tarih, Pakistan Milli Günü olarak Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.

Bu yıl, 23 Mart'taki hava şartları dolayısıyla askeri geçit töreninin 25 Mart'ta yapılması kararlaştırılmıştı.