Pakistan'da şoke eden saldırı! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'ın Gilgit bölgesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.
Polis yetkilileri, minibüsün Gilgit’ten Niltar Bala’ya doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırının kim tarafından hangi maksatla düzenlendiğine dair açıklama henüz yapılmadı.