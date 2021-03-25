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Dünya Pakistan'da şoke eden saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistan'da şoke eden saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Gilgit bölgesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:33:00 -
Pakistan'da şoke eden saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis yetkilileri, minibüsün Gilgit’ten Niltar Bala’ya doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından hangi maksatla düzenlendiğine dair açıklama henüz yapılmadı.

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